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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - Шахтер
Сморгонь - Шахтер: обзор матча 16 мая 2009
Сморгонь
16.05.2009, суббота, 00:00
Чемпионат Белоруссии, 8 тур
2 : 2
Завершен
Шахтер
Матч
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Таблица
Статистика матча Сморгонь - Шахтер
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0
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Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
- : -
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 29 тур
Сморгонь
1 : 0
17.10.2026
Бумпром
Беларусь. Первая лига, 28 тур
Минск-2
0 : 2
11.10.2026
Сморгонь
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
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Сморгонь
Шахтер
«Сморгонь» – «Молодечно»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.11.22 11:04
«Ислочь» – «Сморгонь»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.87
2025.11.08 12:30
В Беларуси игрок не забил в пустые ворота с сантиметра
2025.11.01 21:33
4
«Сморгонь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025
2025.11.01 12:50
«Сморгонь» – БАТЭ: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.85
2025.10.17 14:44
«Сморгонь» – «Молодечно»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.11.22 11:04
«Ислочь» – «Сморгонь»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.87
2025.11.08 12:30
В Беларуси игрок не забил в пустые ворота с сантиметра
2025.11.01 21:33
4
«Сморгонь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025
2025.11.01 12:50
«Сморгонь» – БАТЭ: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.85
2025.10.17 14:44
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
2024.12.04 12:57
8
«Шахтер» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024
2024.12.01 12:50
«Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
2024.11.10 14:50
«Нафтан» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 12:04
«Шахтер» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 16:50
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