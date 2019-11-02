Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вулверхэмптон
Арсенал - Вулверхэмптон: обзор матча 02 ноября 2019
Арсенал
02.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
21'
П. Обамеянг
76'
Р. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вулверхэмптон
90'
+1
Замена
П. Нету
️️️️
Д. Жота
89'
Желтая карточка
Д. Жота
Замена
С. Колашинац
️️️️
К. Тирни
87'
76'
ГОЛ! 1:1!
Р. Хименес
Пас отдал
Ж. Моутинью
Замена
Б. Сака
️️️️
Л. Торрейра
73'
71'
Замена
Р. Винагре
️️️️
М. Доэрти
67'
Желтая карточка
Р. Сайсс
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
А. Ляказетт
60'
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Ляказетт
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Месут Озил
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лено
63
Тирни
19
Папастатопулос
4
Луис
12
Чамберс
34
Торрейра
6
Гендузи
25
Себальос
10
Озил
7
Обамеянг
91
Ляказетт
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
15
Коди
29
Сайсс
2
Доэрти
17
Кастро
21
Невеш
8
Моутинью
18
Дендокер
24
Траоре
20
Жота
9
Хименес
63
Тирни
23
Колашинац
23
Колашинац
63
Тирни
91
Ляказетт
7
Мартинелли
7
Мартинелли
91
Ляказетт
34
Торрейра
7
Сака
7
Сака
34
Торрейра
2
Доэрти
19
Винагре
19
Винагре
2
Доэрти
20
Жота
7
Нету
7
Нету
20
Жота
Остались в запасе
Арсенал
Вулверхэмптон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
26
Джон Радди
ВР
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Арсенал - Вулверхэмптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Новости команд
Все
Арсенал
Вулверхэмптон
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+