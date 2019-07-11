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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - Милсами
ФКСБ - Милсами: обзор матча 11 июля 2019
ФКСБ
11.07.2019, четверг, 21:30
Лига Европы, 1 раунд
2 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Милсами
12'
Ф. Тэнасе
56'
Ф. Тэнасе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Милсами
ГОЛ! 2:0!
Ф. Тэнасе
56'
33'
Желтая карточка
С. Платика
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тэнасе
12'
Начало матча
Статистика матча ФКСБ - Милсами
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ФКСБ
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- : -
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0 : 1
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Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Милсами
Лига конференций, 1 раунд
Милсами
0 : 1
16.07.2026
Вележ
Лига конференций, 1 раунд
Вележ
1 : 1
09.07.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
Петрокуб
Информация о матче
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