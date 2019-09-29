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Главный судья:
Алексей Матюнин (Москва)
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Рубин - Уфа

29.09.2019, Воскресенье, 14:00 мск Казань, стадион Центральный Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 11 тур Рубин - Уфа Молодежные команды: 3 - 1
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
25 тур
24 апреля, среда 19:30 Рубин 1:1 Уфа
11 тур
20 октября, суббота 16:30 Уфа 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
29 тур
7 мая, понедельник 19:30 Рубин 0:0 Уфа
15 тур
30 октября, понедельник 17:00 Уфа 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
7 мая, воскресенье 16:30 Рубин 2:1 Уфа
13 тур
5 ноября, суббота 13:30 Уфа 2:3 Рубин
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
1 мая, воскресенье 12:00 Уфа 1:1 Рубин
12 тур
17 октября, суббота 19:00 Рубин 3:1 Уфа
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 13:30 Уфа 1:1 Рубин
6 тур
31 августа, воскресенье 16:00 Рубин 1:1 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +992

    опус 2 29 сентября 2019, 17:26

    Алло ,гараж !

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    Рейтинг: +2467

    Аид666 29 сентября 2019, 16:09

    Матч уже закончился, а у бомбардира он и не начинался....

    5
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    Рейтинг: +4945

    polt 29 сентября 2019, 15:21

    Бомбардирцы сегодня в ауте, спят, а игра тем временем скоро уже закончится.

    4
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    Рейтинг: +1934

    семёнычев > polt 29 сентября 2019, 15:58

    бомбардирцам чернил жаль, чтобы писать что-то про это унылое говно...

    0
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    Рейтинг: +839

    dimag 29 сентября 2019, 15:04

    Ну Уфа то Рубину 5 точно не забьет - нефтигаз есть а 5 нет. Так что 0:0

    1
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    Рейтинг: +2231

    river31 29 сентября 2019, 15:00

    Ау!!!! Уже второй тайм скоро начнется, а у вас на странице еще даже игра не началась.))))))

    5
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    Рейтинг: +2591

    Ral13 29 сентября 2019, 14:57

    Уфа вперрррёёёёд!!!!

    -1
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    Рейтинг: +852

    FaTeK1945ru 29 сентября 2019, 09:33

    ...уверен,что сегодня наши возьмут 2 очка,разумеется РУБИН !!!

    1
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    Рейтинг: +1461

    GreyDM > FaTeK1945ru 29 сентября 2019, 13:34

    что,два раза в ничью сыграют? других вариантов как-то не просматривается,ибо два очка за одну игру в РПЛ даже теоретически набрать невозможно)))

    2
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    Рейтинг: +852

    FaTeK1945ru > GreyDM 29 сентября 2019, 15:08

    ...был у меня знакомый " грей" но он бы так не сказал,потому что разбирался в футболе( трагически погиб в автокатастрофе).

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