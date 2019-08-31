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Судьи
Главный судья:
Игорь Панин (Дмитров)
Материалы

Уфа - Оренбург

31.08.2019, Суббота, 11:30 мск Уфа, стадион Нефтяник Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 8 тур Уфа - Оренбург
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
18 мая, суббота 14:00 Уфа 0:2 Оренбург
15 тур
24 ноября, суббота 16:30 Оренбург 1:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
29 тур
17 мая, среда 17:30 Оренбург 1:1 Уфа
15 тур
25 ноября, пятница 17:00 Уфа 1:0 Оренбург
Россия. ФНЛ (2013/2014)
32 тур
14 апреля, понедельник 16:30 Уфа 1:0 Оренбург
14 тур
16 сентября, понедельник 17:00 Оренбург 0:0 Уфа
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
22 тур
4 октября, понедельник 16:00 Уфа 0:3 Оренбург
10 тур
4 июля, воскресенье 17:00 Оренбург 3:0 Уфа
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
24 тур
10 сентября, четверг 16:00 Оренбург 1:0 Уфа
8 тур
2 июня, вторник 17:00 Уфа 3:1 Оренбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +2467

    Аид666 31 августа 2019, 13:05

    Бомбардир че-то дно... уже ни счета, ни составов...

    3
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 31 августа 2019, 13:04

    Может быть Бомбардир расформировывают, раз там уже никого нет?
    А может быть к школе готовятся?

    4
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    Рейтинг: +18458

    ilichkadr 31 августа 2019, 12:59

    68 мин. ГОООЛ!!! Кротов! 1:2!

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    Рейтинг: +18458

    ilichkadr 31 августа 2019, 12:57

    . Уфа - Оренбург - 0:2, идет 66 минута

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    Рейтинг: +852

    FaTeK1945ru 31 августа 2019, 12:46

    ...а вы говорите двойные стандарты.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 31 августа 2019, 11:53

    Прошла одна треть матча и счет 0:0, а на Бомбардире еще матч не начался. Проснитесь!

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