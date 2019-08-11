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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Сочи
ЦСКА - Сочи: обзор матча 11 августа 2019
ЦСКА
11.08.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Сочи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Сочи
86'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
Э. Набиуллин
Замена
Д. Ефремов
️️️️
И. Ахметов
84'
82'
Замена
И. Юрганов
️️️️
Н. Калугин
80'
Травма
Н. Калугин
Замена
Я. Бийол
️️️️
К. Бистрович
67'
66'
Желтая карточка
А. Карапетян
60'
Замена
А. Карапетян
️️️️
А. Мостовой
48'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
42'
Желтая карточка
С. Джанаев
Желтая карточка
И. Обляков
41'
Замена
К. Кучаев
️️️️
А. Сигурдссон
28'
Травма
А. Сигурдссон
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Никола Влашич
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
30
Федор Кудряшов
ПАЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
87
Александр Карапетян
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
5
Васин
31
Шарлия
32
Магнуссон
6
Фернандес
97
Ахметов
8
Бистрович
10
Обляков
10
Сигурдссон
10
Влашич
63
Чалов
4-2-2-2
35
Джанаев
99
Новосельцев
44
Калугин
45
Миладинович
3
Набиуллин
30
Кудряшов
15
Цаллагов
16
Нобоа
94
Лагатор
77
Мостовой
7
Полоз
97
Ахметов
22
Ефремов
22
Ефремов
97
Ахметов
10
Сигурдссон
18
Кучаев
18
Кучаев
10
Сигурдссон
8
Бистрович
15
Бийол
15
Бийол
8
Бистрович
44
Калугин
20
Юрганов
20
Юрганов
44
Калугин
3
Набиуллин
34
Маргасов
34
Маргасов
3
Набиуллин
77
Мостовой
87
Карапетян
87
Карапетян
77
Мостовой
Остались в запасе
ЦСКА
Сочи
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча ЦСКА - Сочи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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