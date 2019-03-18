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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 18 марта 2019
Торонто
18.03.2019, понедельник, 02:30
США. МЛС
3 : 2
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
9'
К. Хиль (П)
53'
К. Хиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Торонто - Нью-Инглэнд Революшн
53'
ГОЛ! 0:2!
К. Хиль
49'
Желтая карточка
А. Млинар
45'
+2
Желтая карточка
К. Хиль
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Хиль
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
3
Дрю Мур
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
2
Джастин Морроу
ЦЗ
14
Ник ДеЛеон
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
14
Джей Чапмен
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
29
Вилфрид Заибо
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
20
Антонио Млинар
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Торонто
15
Эрик Савалета
ЦЗ
5
Эштон Морган
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
13
Терренс Бойд
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
55
Коди Кроппер
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
17
Хуан Агудело
ЦФ
3-4
25
Боно
3
Мур
17
Мавинга
2
Морроу
14
ДеЛеон
14
Чапмен
21
Осорио
4
Брэдли
2-4-2
18
Найтон
28
Мансьенн
21
Кастильо
29
Заибо
10
Хиль
20
Млинар
12
Калдуэлл
77
Факундес
10
Банбери
Остались в запасе
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
15
Эрик Савалета
ЦЗ
5
Эштон Морган
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
55
Коди Кроппер
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
17
Хуан Агудело
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
15
Эрик Савалета
ЦЗ
5
Эштон Морган
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
13
Терренс Бойд
ЦФ
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
17
Хуан Агудело
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Торонто - Нью-Инглэнд Революшн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
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Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
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23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
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