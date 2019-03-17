Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк
Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк: обзор матча 17 марта 2019
Ди Си Юнайтед
17.03.2019, воскресенье, 03:00
США. МЛС
5 : 0
Завершен
Реал Солт-Лейк
34'
У. Руни (П)
41'
У. Руни
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк
ГОЛ! 2:0!
У. Руни
Пас отдал
Л. Хара
41'
Желтая карточка
Р. Канус
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
У. Руни
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
29
Леонардо Хара
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
25
Эвертон Луис
ЦП
5
Кайл Беккерман
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Ди Си Юнайтед
20
Хален Робинсон
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Реал Солт-Лейк
25
Донни Тойя
ЦЗ
3-2-1
28
Хамид
29
Хара
13
Бриллант
15
Бирнбаум
6
Канус
32
Акоста
32
Руни
1-3
18
Римандо
5
Онуоха
25
Луис
5
Беккерман
11
Русняк
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Реал Солт-Лейк
20
Хален Робинсон
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
25
Донни Тойя
ЦЗ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
20
Хален Робинсон
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Остались в запасе
25
Донни Тойя
ЦЗ
Главный тренер
Трой Лесесне
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
Новости команд
Все
Ди Си Юнайтед
Реал Солт-Лейк
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Погба ведет переговоры с клубом МЛС
2025.04.28 22:55
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
Погба ведет переговоры с клубом МЛС
2025.04.28 22:55
Месси – в символической сборной МЛС за 2024-й год
2024.12.03 23:23
Мостовой оценил перспективы Миранчука в случае продолжения карьеры в МЛС
2024.07.04 13:13
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
2025.03.06 12:36
Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса
2025.03.06 10:58
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+