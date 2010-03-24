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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Ворскла
Арсенал - Ворскла: обзор матча 24 марта 2010
Арсенал
24.03.2010, среда, 16:00
Чемпионат Украины, 13 тур
2 : 0
Завершен
Ворскла
51'
И. Мазилу
66'
И. Мазилу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ворскла
Замена
Р. Гусев
️️️️
И. Мазилу
Желтая карточка
Г. Медведев
Замена
Е. Евсеев
️️️️
С. Закарлюка
Замена
Р. Безус
️️️️
Г. Ярмаш
ГОЛ! 2:0!
И. Мазилу
Замена
А. Чичиков
️️️️
В. Сачко
Замена
С. Миколюнас
️️️️
Я. Захаревич
ГОЛ! 1:0!
И. Мазилу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
6
Флорин Шоава
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
7
Ярослав Захаревич
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
10
Йован Маркоски
АП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
Ворскла
77
Олег Чуваев
ВР
90
Роман Безус
ЦП
30
Игорь Тимченко
ЦФ
18
Алексей Чичиков
ЦФ
3
Денис Главина
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
4-5-1
1
Рева
48
Данилов
6
Шоава
23
Шершун
38
Ещенко
20
Закарлюка
16
Шацких
35
Грицай
90
Богданов
7
Захаревич
7
Мазилу
3-3-1-2
12
Величко
16
Ярмаш
17
Чеснаков
4
Даллку
15
Кулаков
0
Медведев
6
Цурри
10
Маркоски
17
Сачко
9
Янузи
20
Закарлюка
16
Евсеев
16
Евсеев
20
Закарлюка
7
Захаревич
13
Миколюнас
13
Миколюнас
7
Захаревич
7
Мазилу
8
Гусев
8
Гусев
7
Мазилу
17
Сачко
18
Чичиков
18
Чичиков
17
Сачко
16
Ярмаш
90
Безус
90
Безус
16
Ярмаш
Остались в запасе
Арсенал
Ворскла
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
23
Сергей Погорелый
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
4
Андрей Хомин
ЦП
30
Игорь Тимченко
ЦФ
3
Денис Главина
ЦФ
77
Олег Чуваев
ВР
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
23
Сергей Погорелый
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
4
Андрей Хомин
ЦП
Остались в запасе
30
Игорь Тимченко
ЦФ
3
Денис Главина
ЦФ
77
Олег Чуваев
ВР
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Арсенал - Ворскла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Метеор
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