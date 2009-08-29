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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Арсенал
Говерла - Арсенал: обзор матча 29 августа 2009
Говерла
29.08.2009, суббота, 16:30
Чемпионат Украины, 6 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
37'
С. Давыдов
83'
Гомес (П)
66'
Р. Гусев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Арсенал
Желтая карточка
Д. Бабенко
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Гомес
Красная карточка
В. Рева
Замена
В. Заваров
️️️️
А. Воробей
Замена
А. Сытник
️️️️
В. Микуляк
ГОЛ! 1:1!
Р. Гусев
Замена
Р. Гусев
️️️️
Жиль
Замена
А. Шендрик
️️️️
А. Кучис
Замена
С. Миколюнас
️️️️
С. Матюхин
Желтая карточка
И. Козориз
ГОЛ! 1:0!
С. Давыдов
Желтая карточка
А. Данилов
Замена
В. Бурдули
️️️️
В. Платонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
2
Александр Чижевский
ЛЗ
3
Андрей Донец
ЛЗ
56
Иван Козориз
ЛЗ
22
Александр Артеменко
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
27
Гомес
ОП
0
Ауримас Кучис
ЦП
6
Валентин Платонов
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
35
Александр Грицай
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
0
Жиль
ЦФ
9
Андрей Воробей
ЦФ
Говерла
1
Александр Надь
ВР
17
Виталий Калиниченко
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
0
Владимир Бурдули
ЦП
9
Александр Сытник
ЦФ
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
0
Тарас Ильницкий
ЦЗ
0
Сергей Литовченко
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
88
Валерий Заваров
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
3-3-2-1-1
22
Бабенко
3
Донец
22
Артеменко
23
Болохан
56
Козориз
27
Гомес
2
Чижевский
0
Кучис
6
Платонов
13
Микуляк
25
Давыдов
3-2-2-3
1
Рева
16
Евсеев
23
Шершун
55
Матюхин
38
Ещенко
48
Данилов
35
Грицай
4
Хомин
9
Воробей
0
Жиль
7
Мазилу
6
Платонов
0
Бурдули
0
Бурдули
6
Платонов
13
Микуляк
9
Сытник
9
Сытник
13
Микуляк
0
Кучис
26
Шендрик
26
Шендрик
0
Кучис
9
Воробей
88
Заваров
88
Заваров
9
Воробей
55
Матюхин
13
Миколюнас
13
Миколюнас
55
Матюхин
0
Жиль
8
Гусев
8
Гусев
0
Жиль
Остались в запасе
Говерла
Арсенал
17
Виталий Калиниченко
ЦЗ
1
Александр Надь
ВР
0
Тарас Ильницкий
ЦЗ
0
Сергей Литовченко
ЦЗ
23
Сергей Погорелый
ВР
20
Сергей Закарлюка
ЛП
Остались в запасе
17
Виталий Калиниченко
ЦЗ
1
Александр Надь
ВР
Остались в запасе
0
Тарас Ильницкий
ЦЗ
0
Сергей Литовченко
ЦЗ
23
Сергей Погорелый
ВР
20
Сергей Закарлюка
ЛП
Статистика матча Говерла - Арсенал
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
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Говерла
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