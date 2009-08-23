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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Динамо К
Ворскла - Динамо К: обзор матча 23 августа 2009
Ворскла
23.08.2009, воскресенье, 20:00
Чемпионат Украины, 5 тур
1 : 1
Завершен
Динамо К
16'
В. Сачко
6'
А. Милевский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Динамо К
Замена
А. Янузи
️️️️
Й. Маркоски
+3
+2
Желтая карточка
О. Вукоевич
Желтая карточка
Ж. Маграо
Замена
В. Чеснаков
️️️️
А. Даллку
Желтая карточка
Д. Есин
Желтая карточка
Е. Хачериди
Замена
Р. Безус
️️️️
В. Сачко
Желтая карточка
М. Нинкович
Замена
Гильерме
️️️️
Р. Еременко
Замена
Л. Алмейда
️️️️
П. Диакате
Желтая карточка
А. Ярмоленко
20'
Желтая карточка
О. Гусев
19'
Замена
Ж. Маграо
️️️️
А. Несмачный
ГОЛ! 1:1!
В. Сачко
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Милевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
0
Геннадий Медведев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
0
Филип Деспотовски
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
17
Гильерме
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Долганский
6
Цурри
15
Кулаков
4
Даллку
16
Ярмаш
0
Медведев
7
Есин
0
Деспотовски
32
Красноперов
10
Маркоски
17
Сачко
4-4-1-1
1
Шовковский
15
Диакате
3
Бетао
34
Хачериди
5
Несмачный
20
Гусев
26
Еременко
5
Вукоевич
36
Нинкович
7
Ярмоленко
0
Милевский
4
Даллку
17
Чеснаков
17
Чеснаков
4
Даллку
17
Сачко
90
Безус
90
Безус
17
Сачко
10
Маркоски
9
Янузи
9
Янузи
10
Маркоски
5
Несмачный
10
Маграо
10
Маграо
5
Несмачный
15
Диакате
44
Алмейда
44
Алмейда
15
Диакате
26
Еременко
17
Гильерме
17
Гильерме
26
Еременко
Остались в запасе
Ворскла
Динамо К
18
Алексей Чичиков
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
31
Станислав Богуш
ВР
0
Тибериу Гиоане
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
18
Алексей Чичиков
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
28
Артем Громов
ЦФ
Остались в запасе
31
Станислав Богуш
ВР
0
Тибериу Гиоане
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Ворскла - Динамо К
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
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