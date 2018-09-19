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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Валенсия - Ювентус
Валенсия - Ювентус: обзор матча 19 сентября 2018
Валенсия
19.09.2018, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 1 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
45'
М. Пьянич (П)
51'
М. Пьянич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Ювентус
90'
+5
Желтая карточка
Д. Ругани
89'
Замена
Д. Ругани
️️️️
Д. Коста
81'
Желтая карточка
В. Щесны
Замена
С. Мина
️️️️
М. Батшуайи
70'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Г. Гедеш
70'
67'
Замена
Д. Коста
️️️️
М. Пьянич
59'
Желтая карточка
А. Сандро
Замена
Д. Черышев
️️️️
Р. Везо
57'
Желтая карточка
Р. Везо
54'
51'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Пьянич
Желтая карточка
Д. Мурильо
50'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Пьянич
Желтая карточка
Д. Парехо
43'
29'
Красная карточка
К. Роналду
23'
Замена
Э. Джан
️️️️
С. Хедира
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Родриго
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Валенсия
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-3-1-2
33
Нето
14
Гайя
3
Паулиста
24
Мурильо
21
Рубен Везо
10
Васс
7
Солер
10
Парехо
11
Гедеш
44
Батшуайи
19
Родриго
4-3-1-2
13
Щесны
2
Канселу
19
Бонуччи
14
Кьеллини
26
Сандро
15
Пьянич
8
Матюиди
28
Хедира
10
Бернардески
9
Манджукич
7
Роналду
21
Рубен Везо
90
Черышев
90
Черышев
21
Рубен Везо
11
Гедеш
9
Гамейро
9
Гамейро
11
Гедеш
44
Батшуайи
77
Мина
77
Мина
44
Батшуайи
Коста
24
Ругани
24
Ругани
Коста
28
Хедира
23
Джан
23
Джан
28
Хедира
15
Пьянич
11
Коста
11
Коста
15
Пьянич
Остались в запасе
Валенсия
Ювентус
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Маттиа Перин
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Маттиа Перин
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Валенсия - Ювентус
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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