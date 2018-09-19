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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Лион
Манчестер Сити - Лион: обзор матча 19 сентября 2018
Манчестер Сити
19.09.2018, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 1 тур
1 : 2
Завершен
Лион
67'
Б. Силва
26'
М. Корне
43'
Н. Фекир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Лион
90'
+3
Желтая карточка
Б. Траоре
90'
+2
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Корне
Желтая карточка
С. Агуэро
90'
+1
79'
Замена
Л. Тусар
️️️️
Н. Фекир
77'
Желтая карточка
Н. Фекир
76'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
Рафаэл
Замена
Р. Марез
️️️️
Р. Стерлинг
76'
ГОЛ! 1:2!
Б. Силва
Пас отдал
Л. Сане
67'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Г. Жезус
63'
Замена
Л. Сане
️️️️
И. Гюндоган
55'
43'
ГОЛ! 0:2!
Н. Фекир
Пас отдал
М. Депай
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Корне
Пас отдал
Н. Фекир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
26
Рияд Марез
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
3-3-3-1
31
Эдерсон
6
Стоунз
14
Ляпорт
2
Уокер
18
Делф
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
21
Сильва
20
Силва
9
Жезус
4-3-2-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
64
Денайе
6
Марсело
23
Менди
22
Н'Домбеле
10
Ауа
24
Шейх
10
Фекир
70
Корне
10
Депай
19
Стерлинг
26
Марез
26
Марез
19
Стерлинг
20
Гюндоган
10
Сане
10
Сане
20
Гюндоган
9
Жезус
10
Агуэро
10
Агуэро
9
Жезус
2
Рафаэл
15
Дюбуа
15
Дюбуа
2
Рафаэл
10
Фекир
29
Тусар
29
Тусар
10
Фекир
70
Корне
11
Траоре
11
Траоре
70
Корне
Остались в запасе
Манчестер Сити
Лион
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
Главный тренер
Энцо Мареска
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Манчестер Сити - Лион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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