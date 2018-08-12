Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Нью-Йорк Сити
Торонто - Нью-Йорк Сити: обзор матча 12 августа 2018
Торонто
12.08.2018, воскресенье, 23:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 3
Завершен
Нью-Йорк Сити
27'
С. Джовинко
51'
В. Васкес
15'
Д. Вилья
36'
И. Тажури
88'
И. Тажури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Нью-Йорк Сити
Желтая карточка
М. Дельгадо
90'
+5
88'
ГОЛ! 2:3!
И. Тажури
55'
Желтая карточка
А. Ринг
ГОЛ! 2:2!
В. Васкес
Пас отдал
М. Дельгадо
51'
Желтая карточка
М. Брэдли
40'
37'
Желтая карточка
Э. Офори
36'
ГОЛ! 1:2!
И. Тажури
Пас отдал
Д. Вилья
Желтая карточка
Д. Осорио
35'
ГОЛ! 1:1!
С. Джовинко
Пас отдал
В. Васкес
27'
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вилья
Пас отдал
А. Тиннерхольм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
2
Джастин Морроу
ЦЗ
7
Виктор Васкес
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Торонто
1
Клинт Ирвин
ВР
5
Эштон Морган
ЦЗ
3
Дрю Мур
ЦЗ
14
Джей Чапмен
ЦП
Нью-Йорк Сити
25
Максим Шано
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
45
Родни Уоллес
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
4-4-1
25
Боно
4
Хагглунд
15
Савалета
2
Морроу
9
ван дер Вил
7
Васкес
4
Брэдли
8
Дельгадо
21
Осорио
21
Джовинко
2-4-1
41
Стувер
22
Матаррита
3
Тиннерхольм
18
Тажури
4
Ринг
15
Офори
10
Моралес
7
Вилья
Остались в запасе
Торонто
Нью-Йорк Сити
1
Клинт Ирвин
ВР
5
Эштон Морган
ЦЗ
3
Дрю Мур
ЦЗ
14
Джей Чапмен
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
25
Максим Шано
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
45
Родни Уоллес
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
1
Клинт Ирвин
ВР
5
Эштон Морган
ЦЗ
3
Дрю Мур
ЦЗ
14
Джей Чапмен
ЦП
Остались в запасе
25
Максим Шано
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
45
Родни Уоллес
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Торонто - Нью-Йорк Сити
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
БМО Файлд
Новости команд
Все
Торонто
Нью-Йорк Сити
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
2025.09.15 20:00
2
«Торонто» пытается купить Шомуродова, но Раньери против
2025.02.10 21:51
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
2025.09.25 07:51
Прогноз на точный счeт матча «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»: МЛС, 13 июня 2025 года
2025.06.12 11:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+