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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Севилья
Валенсия - Севилья: обзор матча 08 декабря 2018
Валенсия
08.12.2018, суббота, 18:15
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
90+2'
М. Дьякаби
55'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Севилья
ГОЛ! 1:1!
М. Дьякаби
Пас отдал
Д. Парехо
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
А. Силва
55'
ГОЛ! 0:1!
П. Сарабия
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
45'
Желтая карточка
Г. Меркадо
37'
Желтая карточка
К. Промес
36'
Желтая карточка
Ф. Васкес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Валенсия
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
16
Роке Меса
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3-1-3-1-2
33
Нето
14
Гайя
24
Гарай
3
Паулиста
13
Коклен
10
Васс
18
Солер
10
Парехо
11
Гедеш
19
Родриго
77
Мина
4-1-3-2
31
Вацлик
24
Кьер
25
Меркадо
21
Гомес
18
Эскудеро
11
Банега
7
Сарабия
20
Васкес
10
Промес
19
Силва
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Валенсия
Севилья
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Пабло Мачин
Статистика матча Валенсия - Севилья
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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