Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЧФР Клуж - Алашкерт
ЧФР Клуж - Алашкерт: обзор матча 16 августа 2018
ЧФР Клуж
16.08.2018, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
5 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Алашкерт
19'
Х. Кулио (П)
58'
О. Хобан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Алашкерт
ГОЛ! 2:0!
О. Хобан
58'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Кулио
19'
Начало матча
Статистика матча ЧФР Клуж - Алашкерт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
- : -
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
БКМА Ереван
4 : 1
06.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат
0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Алашкерт
5 : 1
16.10.2026
Сюник
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Арарат-Армения
1 : 1
10.10.2026
Алашкерт
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
Новости команд
Все
ЧФР Клуж
Алашкерт
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Российский игрок забил победный гол в матче Лиги конференций
17 июля
«Елимай» – «Алашкерт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июля 2026
16 июля
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
19 февраля
4
Казахстанский клуб хочет усилиться двумя экс-игроками «Челси»
28 января
У московского клуба сорвался трансфер экс-игрока ЦСКА
25 января
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Российский игрок забил победный гол в матче Лиги конференций
17 июля
«Елимай» – «Алашкерт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июля 2026
16 июля
«Елимай» – «Алашкерт»: кто победит в матче 1-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
15 июля
Московский клуб арендовал 19-летнего нигерийца
12 июля
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+