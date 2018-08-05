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Расписание матчей
Суперкубок Англии
Челси - Манчестер Сити
Челси - Манчестер Сити: обзор матча 05 августа 2018
Челси
05.08.2018, воскресенье, 17:00
Суперкубок Англии
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
13'
С. Агуэро
58'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Манчестер Сити
90'
+5
Замена
К. Гомес
️️️️
Д. Стоунз
87'
Замена
Н. Отаменди
️️️️
Э. Ляпорт
80'
Замена
В. Компани
️️️️
С. Агуэро
Замена
В. Мозес
️️️️
Педро
79'
76'
Замена
Б. Диас
️️️️
Ф. Фоден
Замена
Т. Абрахам
️️️️
А. Мората
69'
68'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Р. Марез
Замена
Виллиан
️️️️
К. Хадсон-Одои
59'
Замена
Д. Дринкуотер
️️️️
С. Фабрегас
59'
58'
ГОЛ! 0:2!
С. Агуэро
Пас отдал
Б. Силва
46'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Л. Сане
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Ф. Фоден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Росс Баркли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
1
Марцин Булка
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
21
Браим Диас
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Кабальеро
3
Алонсо
4
Луис
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
6
Баркли
21
Жоржиньо
4
Фабрегас
7
Хадсон-Одои
9
Педро
21
Мората
4-1-3-2
1
Браво
2
Уокер
6
Стоунз
14
Ляпорт
23
Менди
5
Фернандиньо
26
Марез
20
Силва
47
Фоден
10
Агуэро
10
Сане
7
Хадсон-Одои
10
Виллиан
10
Виллиан
7
Хадсон-Одои
4
Фабрегас
4
Дринкуотер
4
Дринкуотер
4
Фабрегас
9
Педро
11
Мозес
11
Мозес
9
Педро
21
Мората
18
Абрахам
18
Абрахам
21
Мората
6
Стоунз
6
Гомес
6
Гомес
6
Стоунз
14
Ляпорт
30
Отаменди
30
Отаменди
14
Ляпорт
10
Агуэро
4
Компани
4
Компани
10
Агуэро
47
Фоден
21
Диас
21
Диас
47
Фоден
10
Сане
20
Гюндоган
20
Гюндоган
10
Сане
26
Марез
9
Жезус
9
Жезус
26
Марез
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
1
Марцин Булка
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
31
Эдерсон
ВР
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
1
Марцин Булка
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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