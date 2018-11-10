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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Динамо
Ростов - Динамо: обзор матча 10 ноября 2018
Ростов
10.11.2018, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Динамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Динамо
85'
Желтая карточка
Р. Евгеньев
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
Э. Шомуродов
78'
63'
Желтая карточка
Т. Шунич
Замена
А. Логашов
️️️️
А. Ионов
62'
45'
+1
Желтая карточка
Е. Марков
Желтая карточка
С. Ингасон
25'
3'
Желтая карточка
С. Хольмен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
55
Абдул Теттех
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
6
Антон Салетрос
ЦП
92
Артем Щадин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
11
Иван Темников
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
20
Мигел Кардозу
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Песьяков
7
Скопинцев
16
Вилюш
6
Хаджикадунич
15
Ингасон
8
Гацкан
4
Юсупов
99
Гулиев
11
Ионов
14
Шомуродов
16
Сигурдарсон
4-3-3
1
Шунин
44
Шунич
4
Евгеньев
8
Хольмен
18
Морозов
55
Теттех
23
Соснин
22
Жоаозиньо
11
Черных
48
Луценко
20
Марков
11
Ионов
43
Логашов
43
Логашов
11
Ионов
14
Шомуродов
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
14
Шомуродов
Остались в запасе
Ростов
Динамо
17
Александр Зуев
ЛВ
31
Илья Абаев
ВР
6
Антон Салетрос
ЦП
92
Артем Щадин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
9
Данил Липовой
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
20
Мигел Кардозу
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
11
Иван Темников
ПЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
31
Илья Абаев
ВР
6
Антон Салетрос
ЦП
92
Артем Щадин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
20
Мигел Кардозу
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
11
Иван Темников
ПЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Ростов - Динамо
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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