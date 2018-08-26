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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Чертаново
Мордовия - Чертаново: обзор матча 26 августа 2018
Мордовия
26.08.2018, воскресенье, 17:30
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 2
Завершен
Чертаново
74'
В. Обухов
40'
М. Глушенков
43'
А. Зиньковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Чертаново
90'
+1
Замена
Д. Великородный
️️️️
А. Зиньковский
90'
+1
Замена
Д. Тюменцев
️️️️
Р. Ежов
87'
Желтая карточка
К. Колесниченко
Замена
В. Адаев
️️️️
И. Киреев
84'
81'
Замена
К. Колесниченко
️️️️
Д. Цыпченко
76'
Замена
В. Сарвели
️️️️
М. Глушенков
ГОЛ! 1:2!
В. Обухов
74'
Желтая карточка
С. Сухарев
66'
Замена
А. Орлов
️️️️
А. Багаев
46'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
И. Петров
46'
Замена
Ю. Лебедев
️️️️
Д. Поярков
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
А. Зиньковский
41'
Желтая карточка
Р. Ежов
40'
ГОЛ! 0:1!
М. Глушенков
Желтая карточка
И. Петров
19'
Желтая карточка
А. Багаев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
16
Александр Кобзев
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
10
Илья Петров
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Чертаново
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Мордовия
57
Руслан Навлетов
ВР
77
Ярослав Малолетков
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
5
Павел Деревягин
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
18
Александр Ермаков
ЛВ
77
Антон Орлов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Чертаново
45
Богдан Кузьменко
ВР
44
Александр Михайлов
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
6
Дмитрий Великородный
ОП
15
Даниил Тюменцев
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
4-4-2
16
Кобзев
5
Багаев
18
Сухарев
80
Климов
97
Ятченко
9
Мухаметшин
10
Петров
25
Поярков
88
Киреев
23
Мухаметшин
13
Обухов
4-2-2-2
1
Ломаев
4
Редькович
3
Солдатенков
13
Бартасевич
4
Горшков
8
Витюгов
18
Умяров
29
Ежов
77
Зиньковский
10
Глушенков
10
Цыпченко
88
Киреев
9
Адаев
9
Адаев
88
Киреев
5
Багаев
77
Орлов
77
Орлов
5
Багаев
10
Петров
22
Дворецков
22
Дворецков
10
Петров
25
Поярков
27
Лебедев
27
Лебедев
25
Поярков
77
Зиньковский
6
Великородный
6
Великородный
77
Зиньковский
29
Ежов
15
Тюменцев
15
Тюменцев
29
Ежов
10
Цыпченко
9
Колесниченко
9
Колесниченко
10
Цыпченко
10
Глушенков
9
Сарвели
9
Сарвели
10
Глушенков
Остались в запасе
Мордовия
Чертаново
5
Павел Деревягин
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
7
Денис Соболев
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
18
Александр Ермаков
ЛВ
57
Руслан Навлетов
ВР
77
Ярослав Малолетков
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
45
Богдан Кузьменко
ВР
44
Александр Михайлов
ЦЗ
10
Максим Майрович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
5
Павел Деревягин
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
7
Денис Соболев
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
18
Александр Ермаков
ЛВ
57
Руслан Навлетов
ВР
77
Ярослав Малолетков
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
Остались в запасе
45
Богдан Кузьменко
ВР
44
Александр Михайлов
ЦЗ
10
Максим Майрович
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Мордовия - Чертаново
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Мордовия Арена
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