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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Мордовия
Тамбов - Мордовия: обзор матча 18 августа 2018
Тамбов
18.08.2018, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
2 : 2
Завершен
Мордовия
23'
А. Мурнин
69'
Х. Аппаев (П)
12'
Р. Мухаметшин
39'
И. Петров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Мордовия
87'
Замена
Д. Соболев
️️️️
Р. Мухаметшин
76'
Замена
В. Адаев
️️️️
И. Киреев
74'
Желтая карточка
И. Климов
Замена
А. Часовских
️️️️
А. Килин
72'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Х. Аппаев
69'
68'
Желтая карточка
С. Сухарев
66'
Желтая карточка
Ю. Лебедев
Замена
Х. Мамтов
️️️️
С. Себай
64'
62'
Замена
А. Багаев
️️️️
В. Обухов
59'
Желтая карточка
Д. Поярков
Замена
Бенито
️️️️
А. Мурнин
58'
Желтая карточка
А. Горбатюк
57'
46'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
И. Петров
39'
ГОЛ! 1:2!
И. Петров
Желтая карточка
Х. Аппаев
31'
29'
Желтая карточка
Е. Ятченко
25'
Желтая карточка
И. Петров
ГОЛ! 1:1!
А. Мурнин
23'
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мухаметшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
Мордовия
16
Александр Кобзев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
88
Игорь Киреев
ЛП
25
Денис Поярков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
12
Владислав Шевченко
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Павел Деревягин
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
22
Филипп Дворецков
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
77
Антон Орлов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Вавилин
22
Рыбин
29
Горбатюк
29
Мищенко
55
Шляков
18
Кашчелан
92
Чуперка
27
Мурнин
18
Килин
15
Себай
14
Аппаев
4-4-2
16
Кобзев
97
Ятченко
18
Сухарев
80
Климов
27
Лебедев
9
Мухаметшин
25
Поярков
10
Петров
88
Киреев
13
Обухов
23
Мухаметшин
18
Килин
15
Часовских
15
Часовских
18
Килин
27
Мурнин
22
Бенито
22
Бенито
27
Мурнин
15
Себай
9
Мамтов
9
Мамтов
15
Себай
13
Обухов
5
Багаев
5
Багаев
13
Обухов
88
Киреев
9
Адаев
9
Адаев
88
Киреев
10
Петров
22
Дворецков
22
Дворецков
10
Петров
9
Мухаметшин
7
Соболев
7
Соболев
9
Мухаметшин
Остались в запасе
Тамбов
Мордовия
81
Олег Смирнов
ВР
12
Владислав Шевченко
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
5
Павел Деревягин
ЦЗ
77
Антон Орлов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
12
Владислав Шевченко
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
Остались в запасе
5
Павел Деревягин
ЦЗ
77
Антон Орлов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Тамбов - Мордовия
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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2022.10.10 14:17
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2022.08.26 21:09
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