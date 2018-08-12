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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Чертаново
Краснодар-2 - Чертаново: обзор матча 12 августа 2018
Краснодар-2
12.08.2018, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
3 : 1
Завершен
Чертаново
30'
Д. Уткин
45'
М. Сулейманов
73'
В. Бартасевич (АГ)
47'
М. Глушенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Чертаново
86'
Замена
Д. Молчанов
️️️️
В. Сарвели
Замена
Е. Назаров
️️️️
А. Мацукатов
86'
Замена
Р. Рзаев
️️️️
Н. Бочко
82'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
В. Бартасевич
73'
Замена
А. Григорян
️️️️
Т. Окриашвили
70'
69'
Замена
Д. Великородный
️️️️
М. Витюгов
65'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
М. Майрович
58'
Желтая карточка
М. Витюгов
Замена
А. Черников
️️️️
С. Страндберг
57'
Желтая карточка
А. Голубев
55'
52'
Желтая карточка
Н. Умяров
47'
ГОЛ! 2:1!
М. Глушенков
ГОЛ! 2:0!
М. Сулейманов
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уткин
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Игорь Пикущак
Чертаново
1
Иван Ломаев
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
30
Егор Кондаков
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Краснодар-2
16
Денис Адамов
ВР
9
Евгений Назаров
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
70
Арутюн Григорян
АП
96
Руслан Рзаев
ПВ
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
34
Дмитрий Заварухин
ЦЗ
44
Александр Михайлов
ЦЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
15
Даниил Тюменцев
АП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
3-4-2-1
39
Сафонов
5
Татаев
4
Страндберг
23
Бочко
15
Мацукатов
30
Окриашвили
50
Голубев
47
Уткин
17
Сергеев
77
Катрич
93
Сулейманов
2-2-1-2-3
1
Ломаев
13
Бартасевич
3
Солдатенков
8
Витюгов
18
Умяров
30
Кондаков
29
Ежов
9
Колесниченко
10
Глушенков
10
Майрович
9
Сарвели
15
Мацукатов
9
Назаров
9
Назаров
15
Мацукатов
23
Бочко
96
Рзаев
96
Рзаев
23
Бочко
30
Окриашвили
70
Григорян
70
Григорян
30
Окриашвили
4
Страндберг
53
Черников
53
Черников
4
Страндберг
8
Витюгов
6
Великородный
6
Великородный
8
Витюгов
10
Майрович
10
Цыпченко
10
Цыпченко
10
Майрович
8
Витюгов
15
Тюменцев
15
Тюменцев
8
Витюгов
9
Сарвели
18
Молчанов
18
Молчанов
9
Сарвели
Остались в запасе
Краснодар-2
Чертаново
16
Денис Адамов
ВР
2
Игорь Парадин
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Пикущак
34
Дмитрий Заварухин
ЦЗ
44
Александр Михайлов
ЦЗ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
2
Игорь Парадин
ЦЗ
Остались в запасе
34
Дмитрий Заварухин
ЦЗ
44
Александр Михайлов
ЦЗ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Игорь Пикущак
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Краснодар-2 - Чертаново
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
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Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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