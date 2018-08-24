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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Ростов
Арсенал - Ростов: обзор матча 24 августа 2018
Арсенал
24.08.2018, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Ростов
65'
А. Ионов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ростов
90'
+4
Желтая карточка
А. Гацкан
88'
Желтая карточка
А. Зуев
87'
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Ионов
77'
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Салетрос
Замена
А. Хагуш
️️️️
К. Комбаров
75'
Замена
Э. Кангва
️️️️
К. Берхамов
73'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
З. Бакаев
73'
66'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Б. Сигурдарсон
65'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Ионов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Горан Чаушич
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
10
Эванс Кангва
ЛП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
4
Артур Юсупов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-3-2-1
25
Нигматуллин
27
Альварес
6
Беляев
71
Денисов
9
Комбаров
23
Чаушич
7
Берхамов
11
Ткачев
77
Бакаев
23
Горбатенко
19
Джорджевич
3-3-2-1-1
31
Абаев
16
Вилюш
6
Сигурдссон
15
Ингасон
18
Паршивлюк
8
Гацкан
7
Скопинцев
99
Гулиев
6
Салетрос
11
Ионов
16
Сигурдарсон
9
Комбаров
14
Хагуш
14
Хагуш
9
Комбаров
77
Бакаев
88
Лесовой
88
Лесовой
77
Бакаев
7
Берхамов
10
Кангва
10
Кангва
7
Берхамов
11
Ионов
17
Зуев
17
Зуев
11
Ионов
6
Салетрос
4
Юсупов
4
Юсупов
6
Салетрос
16
Сигурдарсон
14
Шомуродов
14
Шомуродов
16
Сигурдарсон
Остались в запасе
Арсенал
Ростов
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
20
Ярослав Ивакин
ПВ
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
6
Мохаммед Кадири
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
92
Артем Щадин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
20
Ярослав Ивакин
ПВ
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
6
Мохаммед Кадири
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
92
Артем Щадин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Арсенал - Ростов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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