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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Тамбов
Амкар-Пермь - Тамбов: обзор матча 17 мая 2018
Амкар-Пермь
17.05.2018, четверг, 17:30
Россия. Матчи за место в РПЛ
2 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Тамбов
60'
Я. Гол
79'
С. Баланович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Тамбов
ГОЛ! 2:0!
С. Баланович
Пас отдал
Ф. Браун Форбс
79'
78'
Замена
О. Чернышов
️️️️
А. Мурнин
Желтая карточка
М. Гащенков
75'
74'
Желтая карточка
И. Гультяев
Замена
С. Баланович
️️️️
Я. Гол
70'
Замена
М. Гащенков
️️️️
П. Комолов
69'
66'
Замена
И. Гультяев
️️️️
М. Трусевич
ГОЛ! 1:0!
Я. Гол
Пас отдал
М. Костюков
60'
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Рязанцев
56'
51'
Замена
А. Часовских
️️️️
М. Бирюков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
5
Януш Гол
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Тамбов
18
Младен Кашчелан
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Амкар-Пермь
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
4
Марат Быстров
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
15
Сергей Архипов
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
3-4-3
25
Нигматуллин
30
Идову
21
Белоруков
3
Сиваков
11
Занев
26
Браун Форбс
5
Гол
2
Милькович
7
Рязанцев
8
Огуде
20
Комолов
3-2-3-1
18
Кашчелан
29
Мищенко
29
Горбатюк
4
Овсиенко
22
Рыбин
55
Шляков
30
Трусевич
27
Мурнин
29
Игнатович
17
Бирюков
7
Рязанцев
77
Костюков
77
Костюков
7
Рязанцев
5
Гол
23
Баланович
23
Баланович
5
Гол
20
Комолов
77
Гащенков
77
Гащенков
20
Комолов
17
Бирюков
15
Часовских
15
Часовских
17
Бирюков
30
Трусевич
35
Гультяев
35
Гультяев
30
Трусевич
27
Мурнин
7
Чернышов
7
Чернышов
27
Мурнин
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Тамбов
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
32
Иван Мельников
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
15
Сергей Архипов
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
81
Олег Смирнов
ВР
4
Марат Быстров
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
32
Иван Мельников
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Остались в запасе
15
Сергей Архипов
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
81
Олег Смирнов
ВР
4
Марат Быстров
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Амкар-Пермь - Тамбов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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