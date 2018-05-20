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РПЛ 2026/2027
Тамбов - Амкар-Пермь
Тамбов - Амкар-Пермь: обзор матча 20 мая 2018
Тамбов
20.05.2018, воскресенье, 18:00
Россия. Матчи за место в РПЛ
0 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
38'
М. Костюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Амкар-Пермь
Желтая карточка
М. Кашчелан
84'
82'
Желтая карточка
Я. Гол
56'
Желтая карточка
Б. Идову
43'
Желтая карточка
Ф. Браун Форбс
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Костюков
33'
Желтая карточка
Ф. Огуде
29'
Желтая карточка
М. Костюков
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Тамбов - Амкар-Пермь
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Стадион:
Спартак
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Тамбов
Амкар-Пермь
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