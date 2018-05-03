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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетико - Арсенал
Атлетико - Арсенал: обзор матча 03 мая 2018
Атлетико
03.05.2018, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/2 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Арсенал
45+2'
Д. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Арсенал
Замена
С. Савич
️️️️
Т. Парти
90'
+3
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Коста
83'
Желтая карточка
Д. Коста
78'
78'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
Замена
А. Корреа
️️️️
Витоло
74'
Желтая карточка
С. Ньигес
71'
68'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Д. Уилшир
Желтая карточка
Габи
52'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
А. Гризманн
45'
+2
42'
Желтая карточка
Д. Уилшир
12'
Замена
К. Чамберс
️️️️
Л. Косиельни
7'
Травма
Л. Косиельни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Томас Парти
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Атлетико
1
Аксель Вернер
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
21
Эрнандес
20
Хименес
2
Годин
18
Парти
14
Габи
6
Коке
8
Ньигес
7
Витоло
7
Гризманн
19
Коста
4-1-2-1-2
1
Оспина
2
Бельерин
13
Мустафи
6
Косиельни
18
Монреаль
34
Джака
10
Уилшир
21
Рэмзи
10
Озил
18
Уэлбек
91
Ляказетт
18
Парти
15
Савич
15
Савич
18
Парти
7
Витоло
10
Корреа
10
Корреа
7
Витоло
19
Коста
9
Торрес
9
Торрес
19
Коста
10
Уилшир
22
Мхитарян
22
Мхитарян
10
Уилшир
6
Косиельни
12
Чамберс
12
Чамберс
6
Косиельни
Остались в запасе
Атлетико
Арсенал
16
Роберто Олабе
ЦП
1
Аксель Вернер
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
16
Роберто Олабе
ЦП
1
Аксель Вернер
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Атлетико - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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