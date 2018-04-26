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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - Атлетико
Арсенал - Атлетико: обзор матча 26 апреля 2018
Арсенал
26.04.2018, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/2 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Атлетико
61'
А. Ляказетт
82'
А. Гризманн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Атлетико
85'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Гризманн
82'
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
75'
Замена
С. Савич
️️️️
А. Корреа
65'
Замена
Габи
️️️️
К. Гамейро
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
Д. Уилшир
61'
10'
Вторая желтая
Ш. Врсалько
2'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Месут Озил
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Атлетико
1
Аксель Вернер
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
16
Роберто Олабе
ЦП
14
Габи
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Оспина
18
Монреаль
6
Косиельни
13
Мустафи
2
Бельерин
34
Джака
21
Рэмзи
10
Уилшир
10
Озил
91
Ляказетт
18
Уэлбек
4-3-1-2
13
Облак
24
Врсалько
2
Годин
20
Хименес
21
Эрнандес
18
Парти
6
Коке
8
Ньигес
10
Корреа
7
Гризманн
9
Гамейро
10
Корреа
15
Савич
15
Савич
10
Корреа
9
Гамейро
14
Габи
14
Габи
9
Гамейро
7
Гризманн
9
Торрес
9
Торрес
7
Гризманн
Остались в запасе
Арсенал
Атлетико
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
16
Роберто Олабе
ЦП
1
Аксель Вернер
ВР
7
Витоло
ЛВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
16
Роберто Олабе
ЦП
1
Аксель Вернер
ВР
7
Витоло
ЛВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Арсенал - Атлетико
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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