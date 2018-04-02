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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Остенде
Антверпен - Остенде: обзор матча 02 апреля 2018
Антверпен
02.04.2018, понедельник, 15:30
Бельгия. Плей-офф, 1 тур
3 : 3
Завершен
Остенде
28'
Д. Акпала
88'
З. Гано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Остенде
88'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
З. Гано
83'
Желтая карточка
А. Бьелица
60'
Желтая карточка
Б. Капон
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Акпала
Пас отдал
Ф. Канесин
Начало матча
Статистика матча Антверпен - Остенде
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Антверпен
0 : 2
20.09.2026
Юнион СЖ
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
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