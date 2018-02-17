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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Остенде
Антверпен - Остенде: обзор матча 17 февраля 2018
Антверпен
17.02.2018, суббота, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Остенде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Остенде
Желтая карточка
С. Сиани
50'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
26
Синан Болат
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
11
Джонатан Питройпа
ЦП
7
Себастьен Сиани
ЦП
58
Обби Уларе
ЦФ
Остенде
28
Вилльям Дютуа
ВР
16
Александар Бьелица
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
55
Фернандо Канесин
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остенде
27
Брехт Капон
ЦЗ
29
Матиас Боссар
ЦЗ
10
Франк Беррье
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
2-2-1
26
Болат
26
Баял Салл
2
Де Лат
11
Питройпа
7
Сиани
58
Уларе
4-1-1
28
Дютуа
5
Томашевич
6
Ломбертс
16
Милич
16
Бьелица
55
Канесин
17
Акпала
Остались в запасе
Антверпен
Остенде
27
Брехт Капон
ЦЗ
29
Матиас Боссар
ЦЗ
10
Франк Беррье
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
27
Брехт Капон
ЦЗ
29
Матиас Боссар
ЦЗ
10
Франк Беррье
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Антверпен - Остенде
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Антверпен
0 : 2
20.09.2026
Юнион СЖ
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
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Антверпен
Остенде
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27 мая
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2025.01.29 16:42
5
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
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