ЦСКА - Црвена Звезда

с победой армейцев!!!
|Квалификация, 1/16 финала
первый матч
|13 февраля, вторник
|20:00
|Црвена Звезда
|0:0
|ЦСКА
|Квалификация, 1/16 финала
первый матч
|13 февраля, вторник
|20:00
|Црвена Звезда
|0:0
|ЦСКА
с победой армейцев!!!
Кто там хотел Березу в сборную???
Базар нет!!!!!!
Ждем победы "ЦСКА"!!!!!!!!!!!!!!!
10 лет одним составом..березы и игнат вечно пасуют на вратаря..как же это досталоооооооо
в нападении-никакого просвета((( Одни кучаевы,и чаловы...последними из молодежи путной были Таранов и Щенников
позор.***,болеешь за них,а толку..никакой самоотдачи,ничего нового..пока ими Вагнер лав не руководит-они как куклы в заброшенном театре..
Молодцы замучили мяч, но забили!