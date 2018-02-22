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Главный судья:
Мануэль Де Соуза (Лорделу-ду-Ору)
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ЦСКА - Црвена Звезда

21.02.2018, Среда, 20:00 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: МАТЧ ТВ Лига Европы, 1/16 финала , ответный матч ЦСКА - Црвена Звезда
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2017/2018)
Квалификация, 1/16 финала
первый матч		 13 февраля, вторник 20:00 Црвена Звезда 0:0 ЦСКА
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 22 февраля 2018, 18:06

    с победой армейцев!!!

    0
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    Рейтинг: +2231

    river31 21 февраля 2018, 21:51

    С Победой армейцев!!!! Так держать!!!

    2
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 21 февраля 2018, 21:50

    Кто там хотел Березу в сборную???

    -1
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    Рейтинг: +23

    Тоха Спартак 21 февраля 2018, 21:50

    Базар нет!!!!!!

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    Рейтинг: +354

    REDAT 21 февраля 2018, 21:06

    Ждем победы "ЦСКА"!!!!!!!!!!!!!!!

    1
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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e 21 февраля 2018, 21:01

    10 лет одним составом..березы и игнат вечно пасуют на вратаря..как же это досталоооооооо
    в нападении-никакого просвета((( Одни кучаевы,и чаловы...последними из молодежи путной были Таранов и Щенников
    позор.***,болеешь за них,а толку..никакой самоотдачи,ничего нового..пока ими Вагнер лав не руководит-они как куклы в заброшенном театре..

    -1
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 21 февраля 2018, 20:58

    Молодцы замучили мяч, но забили!

    2
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    Рейтинг: +3410

    mdu86 21 февраля 2018, 20:57

    Победы ЦСКА и выхода в 1/8 ЛЕ

    3
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    Рейтинг: +2231

    river31 21 февраля 2018, 20:47

    Гол!!!!! Алан красавчик!!!

    2
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    Рейтинг: +182

    KsiroN 21 февраля 2018, 20:28

    А ЦСКА то красавцы, очень даже неплохо! Реализации бы еще)

    1
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