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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити: обзор матча 16 октября 2017
Нью-Инглэнд Революшн
16.10.2017, понедельник, 00:01
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
51'
Д. Факундес
90+2'
Д. Факундес
90+4'
Х. Шелтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Х. Шелтон
ГОЛ! 2:0!
Д. Факундес
90'
+2
Желтая карточка
Э. Фаррелл
78'
76'
Желтая карточка
Р. Матаррита
ГОЛ! 1:0!
Д. Факундес
Пас отдал
Э. Фаррелл
51'
Желтая карточка
К. Дьельна
49'
44'
Желтая карточка
Я. Эррера
26'
Красная карточка
Д. Харрисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
26
Клод Дьельна
ЦЗ
8
Крис Тирни
ЦЗ
24
Ли Нгюйен
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
77
Диего Факундес
ЦФ
10
Тил Банбери
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
15
Томас МакНамара
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
23
Андраж Струна
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Нью-Инглэнд Революшн
55
Коди Кроппер
ВР
27
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
6
Ксавье Куасси
ЦП
20
Антонио Млинар
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Нью-Йорк Сити
25
Эйрик Йохансен
ВР
3
Этан Уайт
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
5
Майки Лопес
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
14
Хири Шелтон
ЦФ
4-2-3
18
Найтон
88
Фаррелл
26
Дьельна
8
Тирни
5
Ангуа
24
Нгюйен
12
Калдуэлл
11
Немет
10
Банбери
77
Факундес
1-4-1-1
1
Джонсон
13
Бриллант
4
Ринг
21
Эррера
23
Струна
15
МакНамара
11
Харрисон
7
Вилья
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити
55
Коди Кроппер
ВР
27
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
6
Ксавье Куасси
ЦП
20
Антонио Млинар
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
25
Эйрик Йохансен
ВР
3
Этан Уайт
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
5
Майки Лопес
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
14
Хири Шелтон
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
27
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
6
Ксавье Куасси
ЦП
20
Антонио Млинар
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Остались в запасе
25
Эйрик Йохансен
ВР
3
Этан Уайт
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
5
Майки Лопес
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
14
Хири Шелтон
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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