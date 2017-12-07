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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фастав - Локомотив
Фастав - Локомотив: обзор матча 07 декабря 2017
Фастав
07.12.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 6 тур
0 : 2
Завершен
Локомотив
70'
А. Миранчук
75'
Д. Фарфан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Локомотив
Желтая карточка
И. Траоре
90'
+4
90'
Желтая карточка
А. Миранчук
81'
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
Д. Фарфан
Замена
А. Дзафич
️️️️
Р. Матейов
79'
75'
ГОЛ! 0:2!
Д. Фарфан
Пас отдал
Д. Тарасов
Замена
У. Экпай
️️️️
Д. Диоп
72'
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Миранчук
Пас отдал
В. Игнатьев
Желтая карточка
Й. Гнаничек
65'
Замена
Т. Яничек
️️️️
П. Хронек
65'
59'
Замена
Эдер
️️️️
А. Миранчук
Вторая желтая
З. Гайич
57'
Желтая карточка
З. Гайич
52'
Желтая карточка
П. Хронек
45'
+1
45'
+1
Замена
Д. Тарасов
️️️️
А. Коломейцев
43'
Травма
А. Коломейцев
4'
Желтая карточка
А. Миранчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
1
Зденек Зламаль
ВР
16
Роберт Матейов
ЛЗ
21
Йозеф Гнаничек
ЦЗ
5
Зоран Гайич
ЦЗ
23
Милош Копечны
ПЗ
95
Даниэль Хользер
ЛП
8
Петр Ирачек
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
77
Вукадин Вукадинович
ПП
12
Ибрахим Траоре
ЦФ
77
Даме Диоп
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
99
Мануэль Фернандеш
ПП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Фастав
17
Станислав Достал
ВР
13
Томаш Яничек
ЦЗ
11
Аднан Дзафич
ЦП
95
Мирзад Механович
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
77
Лукаш Железник
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
24
Эдер
ЦФ
4-4-2
1
Зламаль
16
Матейов
21
Гнаничек
5
Гайич
23
Копечны
95
Хользер
8
Ирачек
15
Хронек
77
Вукадинович
77
Диоп
12
Траоре
4-1-2-2-1
1
Коченков
20
Игнатьев
39
Пейчинович
4
Кверквелия
84
Лысов
27
Денисов
99
Фернандеш
18
Коломейцев
59
Миранчук
21
Миранчук
8
Фарфан
15
Хронек
13
Яничек
13
Яничек
15
Хронек
16
Матейов
11
Дзафич
11
Дзафич
16
Матейов
77
Диоп
45
Экпай
45
Экпай
77
Диоп
8
Фарфан
28
Ротенберг
28
Ротенберг
8
Фарфан
18
Коломейцев
23
Тарасов
23
Тарасов
18
Коломейцев
21
Миранчук
24
Эдер
24
Эдер
21
Миранчук
Остались в запасе
Фастав
Локомотив
95
Мирзад Механович
ЦП
17
Станислав Достал
ВР
77
Лукаш Железник
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
95
Мирзад Механович
ЦП
17
Станислав Достал
ВР
77
Лукаш Железник
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Фастав - Локомотив
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
- : -
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Фастав
0 : 1
09.10.2026
Славия
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Мете Калкаван
(Стамбул)
Стадион:
Летна
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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