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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аустрия - Риека
Аустрия - Риека: обзор матча 19 октября 2017
Аустрия
19.10.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, группа D, 3 тур
1 : 3
Завершен
Риека
90'
К. Фрайсенбихлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Риека
ГОЛ! 1:0!
К. Фрайсенбихлер
Пас отдал
Р. Хольцхаушер
90'
Желтая карточка
Ф. Кляйн
71'
Желтая карточка
Т. Саламон
61'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
25
Томас Саламон
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
23
Давид де Паула
ЦП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Риека
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Аустрия
18
Исмаэль Тажури
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
Риека
24
Домагой Павичич
ЦП
92
Матич Чрнич
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
2-4-1-1
1
Пенц
17
Кляйн
16
Вестерманн
25
Саламон
15
Сербест
23
де Паула
10
Хольцхаушер
14
Пирес
30
Фрайсенбихлер
3-1-1
13
Жупарич
23
Вешович
35
Жута
26
Брадарич
7
Акости
Остались в запасе
Аустрия
Риека
18
Исмаэль Тажури
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
Главный тренер
Стефан Хельм
24
Домагой Павичич
ЦП
92
Матич Чрнич
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
18
Исмаэль Тажури
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
Остались в запасе
24
Домагой Павичич
ЦП
92
Матич Чрнич
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
Главный тренер
Стефан Хельм
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Аустрия - Риека
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
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Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
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Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
- : -
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
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Риека
1 : 1
01.11.2026
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Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
Риека
Информация о матче
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