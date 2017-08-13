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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Османлыспор
Йени Малатьяспор - Османлыспор: обзор матча 13 августа 2017
Йени Малатьяспор
13.08.2017, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Османлыспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Йени Малатьяспор - Османлыспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
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Йени Малатьяспор
Османлыспор
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
В шорт-листе «Локомотива» находится экс-нападающий «Краснодара» Конате
2017.08.07 18:37
5
Лига Европы. «Олимпиакос» в гостях крупно обыграл «Османлыспор» и прошел в следующую стадию
2017.02.23 20:54
Лига Европы. «Шахтер» на выезде переиграл «Сельту», «Лион» разгромил АЗ
2017.02.16 23:00
Турецкий «Османлыспор» заинтересован в приобретении полузащитника «Рубина» Сонга
2016.12.14 18:24
3
Лига Европы. «Вильярреал» и «Османлыспор» пробились в плей-офф
2016.12.08 20:54
1
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