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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Томь
Динамо - Томь: обзор матча 17 октября 2009
Динамо
17.10.2009, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Томь
72'
А. Радосавлевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Томь
+3
Замена
Г. Мазнов
️️️️
А. Радосавлевич
Замена
В. Янотовский
️️️️
С. Скобляков
Желтая карточка
А. Иванов
Замена
В. Свежов
️️️️
А. Димидко
ГОЛ! 0:1!
А. Радосавлевич
Пас отдал
Д. Йокич
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Л. Агийяр
Желтая карточка
А. Димидко
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Ропотан
Желтая карточка
А. Ропотан
Желтая карточка
Д. Смирнов
Замена
В. Дядюн
️️️️
В. Катынсус
Травма
В. Катынсус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
19
Адриан Ропотан
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
26
Люк Уилкшир
АП
22
Луис Агийяр
АП
2
Александр Димидко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Томь
35
Сергей Парейко
(К)
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ПЗ
55
Сергей Скобляков
ЛП
12
Александар Радосавлевич
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
83
Александр Харитонов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Динамо
13
Сергей Панов
ВР
6
Виктор Свежов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
4
Василий Янотовский
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
11
Виталий Волков
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
10
Горан Мазнов
ЦФ
4-3-2-1
1
Шунин
32
Терехов
6
Фернандес
13
Гранат
5
Ковальчик
23
Комбаров
25
Хохлов
19
Ропотан
22
Агийяр
26
Уилкшир
2
Димидко
4-5-1
35
Парейко
21
Катынсус
24
Смирнов
37
Йокич
59
Иванов
83
Харитонов
12
Радосавлевич
66
Мичков
24
Смирнов
55
Скобляков
22
Дзюба
2
Димидко
6
Свежов
6
Свежов
2
Димидко
19
Ропотан
9
Кокорин
9
Кокорин
19
Ропотан
22
Агийяр
90
Смолов
90
Смолов
22
Агийяр
55
Скобляков
4
Янотовский
4
Янотовский
55
Скобляков
21
Катынсус
17
Дядюн
17
Дядюн
21
Катынсус
12
Радосавлевич
10
Мазнов
10
Мазнов
12
Радосавлевич
Остались в запасе
Динамо
Томь
13
Сергей Панов
ВР
4
Артур Юсупов
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
16
Алексей Поляков
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
11
Виталий Волков
АП
Остались в запасе
13
Сергей Панов
ВР
4
Артур Юсупов
ЦП
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
11
Виталий Волков
АП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Динамо - Томь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
С. Пантелеев (Тула)
И. Лапидус (Элиста)
Делегат:
В. Проскурин (Воронеж)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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