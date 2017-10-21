Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Звезда К
Олимпик - Звезда К: обзор матча 21 октября 2017
Олимпик
21.10.2017, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Звезда К
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Звезда К
Желтая карточка
А. Шабанов
61'
18'
Желтая карточка
М. Драченко
Начало матча
Статистика матча Олимпик - Звезда К
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Звезда К
Украина. Плей-офф, 32 тур
Черноморец
1 : 0
19.05.2018
Звезда К
Украина. Плей-офф, 31 тур
Звезда К
1 : 1
12.05.2018
Карпаты
Украина. Плей-офф, 30 тур
Александрия
1 : 0
06.05.2018
Звезда К
Украина. Плей-офф, 29 тур
Звезда К
2 : 0
28.04.2018
Олимпик
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Информация о матче
Стадион:
Олимпик
Новости команд
Все
Олимпик
Звезда К
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
Матчи за место в УПЛ. «Звезда» не смогла обыграть «Десну», «Черноморец» справился с «Полтавой»
2018.05.23 21:41
УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
2018.05.19 21:41
УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу
2018.05.12 18:59
1
УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты
2018.04.28 19:04
2
УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
2018.04.21 18:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+