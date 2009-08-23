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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Амкар-Пермь
Кубань (ЛФЛ) - Амкар-Пермь: обзор матча 23 августа 2009
Кубань (ЛФЛ)
23.08.2009, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
78'
Д. Траоре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Амкар-Пермь
+5
Желтая карточка
Г. Пеев
Желтая карточка
А. Степанов
+5
Замена
М. Новакович
️️️️
А. Померко
Замена
Ж. Карлос
️️️️
Д. Телкийски
Желтая карточка
А. Байрыев
ГОЛ! 1:0!
Д. Траоре
Пенальти не реализован!
Д. Траоре
Замена
Г. Джиоев
️️️️
Ф. Зуэла
Замена
А. Сквернюк
️️️️
Х. Бабангида
Замена
А. Байрыев
️️️️
С. Кайта
Замена
Н. Жиляев
️️️️
М. Гаал
Желтая карточка
Д. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
19
Алексей Степанов
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
2
Аслан Засеев
(К)
ЦЗ
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
8
Артур Тлисов
ЛП
0
Хамину Драман
ЦП
2
Сани Кайта
ЦП
15
Максим Жавнерчик
ПП
15
Драман Траоре
ЦФ
89
Харуна Бабангида
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
32
Димитар Телкийски
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
20
Алексей Померко
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
29
Мартин Кушев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Кубань (ЛФЛ)
62
Алексей Ботвиньев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
23
Алексей Сквернюк
ЦП
25
Илья Долматов
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
2
Михаил Макагонов
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
20
Жеан Карлос
АП
86
Эдин Юнузович
ЦФ
4-4-2
19
Степанов
98
Боавентура
2
Засеев
30
Зуэла
14
Хагуш
8
Тлисов
0
Драман
2
Кайта
15
Жавнерчик
89
Бабангида
15
Траоре
4-5-1
42
Нарубин
14
Сираков
79
Черенчиков
21
Белоруков
13
Гаал
7
Пеев
32
Телкийски
18
Дринчич
20
Померко
28
Гришин
29
Кушев
30
Зуэла
23
Джиоев
23
Джиоев
30
Зуэла
2
Кайта
28
Байрыев
28
Байрыев
2
Кайта
89
Бабангида
23
Сквернюк
23
Сквернюк
89
Бабангида
13
Гаал
9
Жиляев
9
Жиляев
13
Гаал
20
Померко
13
Новакович
13
Новакович
20
Померко
32
Телкийски
20
Жеан Карлос
20
Жеан Карлос
32
Телкийски
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Амкар-Пермь
62
Алексей Ботвиньев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
25
Илья Долматов
ЦФ
1
Игорь Усминский
ВР
2
Михаил Макагонов
ПЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
86
Эдин Юнузович
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Остались в запасе
62
Алексей Ботвиньев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
25
Илья Долматов
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Усминский
ВР
2
Михаил Макагонов
ПЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
86
Эдин Юнузович
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Амкар-Пермь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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1 : 2
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Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
В. Кулагин
А. Монахов (оба - Москва)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:15 (прямая)
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