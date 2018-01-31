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Манчестер Сити - Вест Бромвич

31.01.2018, Среда, 23:00 мск Манчестер, стадион Этихад Стэдиум Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 25 тур Манчестер Сити - Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
10 тур
28 октября, суббота 17:00 Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/16 финала
20 сентября, среда 22:00 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
34 тур
16 мая, вторник 22:00 Манчестер Сити 3:1 Вест Бромвич
10 тур
29 октября, суббота 17:00 Вест Бромвич 0:4 Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
33 тур
9 апреля, суббота 19:30 Манчестер Сити 2:1 Вест Бромвич
1 тур
10 августа, понедельник 22:00 Вест Бромвич 0:3 Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
30 тур
21 марта, суббота 15:45 Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич
18 тур
26 декабря, пятница 18:00 Вест Бромвич 1:3 Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
35 тур
21 апреля, понедельник 23:00 Манчестер Сити 3:1 Вест Бромвич
14 тур
4 декабря, среда 23:59 Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
33 тур
7 мая, вторник 22:45 Манчестер Сити 1:0 Вест Бромвич
8 тур
20 октября, суббота 18:00 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
33 тур
11 апреля, среда 22:45 Манчестер Сити 4:0 Вест Бромвич
18 тур
26 декабря, понедельник 19:00 Вест Бромвич 0:0 Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
26 тур
5 февраля, суббота 18:00 Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич
11 тур
7 ноября, воскресенье 18:00 Вест Бромвич 0:2 Манчестер Сити
Англия. Кубок лиги (2010/2011)
3-й раунд,
22 сентября, среда 23:00 Вест Бромвич 2:1 Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
33 тур
19 апреля, воскресенье 18:00 Манчестер Сити 4:2 Вест Бромвич
18 тур
21 декабря, воскресенье 16:30 Вест Бромвич 2:1 Манчестер Сити
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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    Рейтинг: +24519

    DOCTOR PENALTY 31 января 2018, 23:52

    Давай МС, сегодня проблем быть не должно

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