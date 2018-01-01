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Эвертон - Манчестер Юнайтед
Эвертон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 01 января 2018
Эвертон
01.01.2018, понедельник, 20:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
57'
А. Марсьяль
81'
Д. Лингард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
М. Холгейт
83'
81'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лингард
Пас отдал
П. Погба
57'
ГОЛ! 0:1!
А. Марсьяль
Пас отдал
П. Погба
Желтая карточка
У. Руни
43'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
10
Никола Влашич
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4-1-2-1-2
1
Пикфорд
27
Холгейт
5
Уилльямс
15
Мартина
5
Кин
14
Шнейдерлен
22
Дэвис
11
Боласи
10
Влашич
14
Ниасс
32
Руни
4-3-2-1
43
Де Хеа
5
Рохо
4
Джонс
3
Линделеф
23
Шоу
8
Погба
18
Матич
21
Эррера
64
Мата
77
Лингард
9
Марсьяль
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Юнайтед
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Жоэль
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
22
Генрих Мхитарян
ЦП
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Жоэль
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Эвертон - Манчестер Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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