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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Авангард
Енисей - Авангард: обзор матча 04 марта 2018
Енисей
04.03.2018, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
3 : 0
Завершен
Авангард
3'
М. Семакин
19'
М. Обрадович
65'
М. Обрадович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Авангард
Замена
Ш. Гасанов
️️️️
А. Фатуллаев
85'
Замена
А. Малоян
️️️️
М. Обрадович
81'
79'
Замена
Д. Синяев
️️️️
И. Альшин
Замена
А. Ломакин
️️️️
Е. Иванов
75'
73'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
Д. Коробов
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Кутьин
68'
67'
Замена
Р. Минаев
️️️️
И. Тлупов
66'
Замена
А. Митасов
️️️️
И. Киреев
ГОЛ! 3:0!
М. Обрадович
65'
ГОЛ! 2:0!
М. Обрадович
19'
Желтая карточка
М. Комков
9'
ГОЛ! 1:0!
М. Семакин
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
91
Марко Обрадович
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Авангард
13
Никита Чагров
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
11
Ислам Тлупов
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Енисей
1
Юрий Нестеренко
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
10
Алексей Исаев
ОП
22
Ярослав Матвиенко
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
9
Максим Руднев
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Авангард
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Бобрышов
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
4-1-3-2
47
Филиппов
2
Кичин
23
Васильев
2
Жиров
4
Чичерин
15
Фатуллаев
8
Иванов
14
Семакин
10
Комков
48
Кутьин
91
Обрадович
4-2-2-2
13
Чагров
5
Никитин
24
Гоцук
4
Дашаев
71
Багаев
52
Нетфуллин
88
Киреев
10
Альшин
7
Коробов
10
Федчук
11
Тлупов
15
Фатуллаев
3
Гасанов
3
Гасанов
15
Фатуллаев
8
Иванов
90
Ломакин
90
Ломакин
8
Иванов
48
Кутьин
28
Сердеров
28
Сердеров
48
Кутьин
91
Обрадович
0
Малоян
0
Малоян
91
Обрадович
7
Коробов
99
Акбашев
99
Акбашев
7
Коробов
88
Киреев
9
Митасов
9
Митасов
88
Киреев
10
Альшин
17
Синяев
17
Синяев
10
Альшин
11
Тлупов
77
Минаев
77
Минаев
11
Тлупов
Остались в запасе
Енисей
Авангард
9
Максим Руднев
ЦФ
22
Ярослав Матвиенко
ЦП
27
Павел Рожков
ОП
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
1
Юрий Нестеренко
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
13
Илья Кубышкин
ОП
4
Иван Бобрышов
ЦЗ
16
Александр Кобзев
ВР
36
Азамат Гурфов
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
9
Максим Руднев
ЦФ
22
Ярослав Матвиенко
ЦП
27
Павел Рожков
ОП
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
1
Юрий Нестеренко
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
Остались в запасе
13
Илья Кубышкин
ОП
4
Иван Бобрышов
ЦЗ
16
Александр Кобзев
ВР
36
Азамат Гурфов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Енисей - Авангард
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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