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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Португалия - Мексика
Португалия - Мексика: обзор матча 02 июля 2017
Португалия
02.07.2017, воскресенье, 15:00
Кубок конфедераций, Матч за 3-е место
2 : 1
Завершен
Мексика
90+1'
Пепе
104'
А. Силва (П)
55'
Чичарито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Португалия - Мексика
112'
Вторая желтая
Р. Хименес
Вторая желтая
Н. Семеду
107'
106'
Замена
М. Фабиан
️️️️
Р. Маркес
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Силва
104'
98'
Желтая карточка
Э. Морено
Замена
В. Карвалью
️️️️
Пицци
91'
90'
+4
Желтая карточка
Р. Хименес
ГОЛ! 1:1!
Пепе
Пас отдал
Р. Куарежма
90'
+1
85'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Чичарито
Замена
А. Гомеш
️️️️
Д. Перейра
81'
Замена
А. Силва
️️️️
Ж. Моутинью
81'
80'
Замена
Джонатан
️️️️
А. Гуардадо
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Нани
70'
60'
Замена
И. Лосано
️️️️
О. Перальта
55'
ГОЛ! 0:1!
Чичарито
Желтая карточка
Н. Семеду
26'
Пенальти не реализован!
А. Силва
17'
16'
Желтая карточка
Р. Маркес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
17
Нани
(К)
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
16
Пицци
АП
18
Желсон Мартинш
ПВ
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
21
Луис Рейес
ЛЗ
2
Нестор Араужо
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
7
Мигель Лаюн
ПЗ
19
Орибе Перальта
ЛВ
4
Рафаэль Маркес
(К)
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
11
Карлос Вела
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Португалия
12
Жозе Са
ВР
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
23
Адриен Силва
ЦП
15
Андре Гомеш
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
Мексика
12
Родольфо Кота
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
23
Освальдо Аланис
ЦЗ
17
Юрген Дамм
ЦП
6
Джонатан
ЦП
8
Марко Фабиан
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Рауль Хименес
ЦФ
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
22
Ирвинг Лосано
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Патрисиу
19
Элизеу
4
Нету
3
Пепе
2
Семеду
13
Перейра
8
Моутинью
17
Нани
16
Пицци
18
Мартинш
9
Силва
4-1-2-2-1
13
Очоа
7
Лаюн
2
Араужо
15
Морено
21
Рейес
4
Маркес
18
Гуардадо
16
Эррера
11
Вела
19
Перальта
14
Чичарито
16
Пицци
14
Карвалью
14
Карвалью
16
Пицци
8
Моутинью
23
Силва
23
Силва
8
Моутинью
13
Перейра
15
Гомеш
15
Гомеш
13
Перейра
17
Нани
20
Куарежма
20
Куарежма
17
Нани
18
Гуардадо
6
Джонатан
6
Джонатан
18
Гуардадо
4
Маркес
8
Фабиан
8
Фабиан
4
Маркес
14
Чичарито
9
Хименес
9
Хименес
14
Чичарито
19
Перальта
22
Лосано
22
Лосано
19
Перальта
Остались в запасе
Португалия
Мексика
12
Жозе Са
ВР
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
17
Юрген Дамм
ЦП
12
Родольфо Кота
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
23
Освальдо Аланис
ЦЗ
20
Хавьер Акино
ПП
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
Остались в запасе
17
Юрген Дамм
ЦП
12
Родольфо Кота
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
23
Освальдо Аланис
ЦЗ
20
Хавьер Акино
ПП
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Статистика матча Португалия - Мексика
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Фахад Аль-Мирдаси
(Эр-Рияд)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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