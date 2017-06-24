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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 24 июня 2017
Торонто
24.06.2017, суббота, 03:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
11'
Д. Мур
90'
С. Джовинко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Нью-Инглэнд Революшн
ГОЛ! 2:0!
С. Джовинко
90'
80'
Замена
Т. Банбери
️️️️
А. Млинар
Замена
Д. Чапмен
️️️️
Ц. Эндо
78'
70'
Замена
К. Тирни
️️️️
Л. Вудберри
Замена
Э. Морган
️️️️
К. Мавинга
69'
Замена
Д. Осорио
️️️️
А. Купер
68'
54'
Замена
О. Камара
️️️️
Д. Уотсон
50'
Желтая карточка
А. Млинар
Желтая карточка
С. Джовинко
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мур
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
3
Дрю Мур
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
2
Джейсон Эрнандес
ЦЗ
2
Джастин Морроу
ЛП
7
Виктор Васкес
ЦП
26
Армандо Купер
ЦП
8
Бенуа Шейру
АП
47
Цубаса Эндо
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нью-Инглэнд Революшн
55
Коди Кроппер
ВР
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
28
Лондон Вудберри
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
27
ДжиВон Уотсон
ЛП
24
Ли Нгюйен
ЦП
20
Антонио Млинар
ЦП
22
Келин Роу
АП
17
Хуан Агудело
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Торонто
1
Клинт Ирвин
ВР
5
Эштон Морган
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Джей Чапмен
ЦП
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
8
Крис Тирни
ЦЗ
9
Ола Камара
ЦФ
10
Тил Банбери
ЦФ
3-4-1-1
25
Боно
3
Мур
17
Мавинга
2
Эрнандес
2
Морроу
7
Васкес
26
Купер
47
Эндо
8
Шейру
21
Джовинко
3-3-1-2
55
Кроппер
88
Фаррелл
28
Вудберри
5
Ангуа
24
Нгюйен
20
Млинар
27
Уотсон
22
Роу
77
Факундес
17
Агудело
17
Мавинга
5
Морган
5
Морган
17
Мавинга
26
Купер
21
Осорио
21
Осорио
26
Купер
47
Эндо
14
Чапмен
14
Чапмен
47
Эндо
28
Вудберри
8
Тирни
8
Тирни
28
Вудберри
27
Уотсон
9
Камара
9
Камара
27
Уотсон
20
Млинар
10
Банбери
10
Банбери
20
Млинар
Остались в запасе
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
1
Клинт Ирвин
ВР
Главный тренер
Крис Армас
18
Брэд Найтон
ВР
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
1
Клинт Ирвин
ВР
Остались в запасе
18
Брэд Найтон
ВР
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Торонто - Нью-Инглэнд Революшн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
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США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
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