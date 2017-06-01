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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 01 июня 2017
Нью-Йорк Сити
01.06.2017, четверг, 02:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
17'
Д. Харрисон
64'
М. Камарго
24'
О. Камара
86'
К. Куасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн
Желтая карточка
М. Лопес
90'
86'
ГОЛ! 2:2!
К. Куасси
85'
Желтая карточка
Д. Кобаяши
Желтая карточка
Д. Вилья
81'
ГОЛ! 2:1!
М. Камарго
64'
24'
ГОЛ! 1:1!
О. Камара
ГОЛ! 1:0!
Д. Харрисон
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
3
Этан Уайт
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЛП
11
Джек Харрисон
ЛВ
5
Майки Лопес
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ПП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
77
Диего Факундес
ЛП
12
Скотт Калдуэлл
ОП
24
Ли Нгюйен
ЦП
20
Антонио Млинар
ЦП
16
Дайго Кобаяши
ЦП
22
Келин Роу
ПП
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Йорк Сити
25
Эйрик Йохансен
ВР
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
27
Джон Стерцер
ЦП
19
Мигель Камарго
ЛФ
Нью-Инглэнд Революшн
55
Коди Кроппер
ВР
28
Лондон Вудберри
ЦЗ
27
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
8
Крис Тирни
ЦЗ
6
Ксавье Куасси
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
2-3-1-1
1
Джонсон
3
Уайт
25
Шано
15
МакНамара
5
Лопес
10
Моралес
11
Харрисон
7
Вилья
2-1-5-1
18
Найтон
5
Ангуа
88
Фаррелл
12
Калдуэлл
22
Роу
24
Нгюйен
20
Млинар
16
Кобаяши
77
Факундес
9
Камара
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн
25
Эйрик Йохансен
ВР
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
27
Джон Стерцер
ЦП
19
Мигель Камарго
ЛФ
Главный тренер
Ник Кашинг
55
Коди Кроппер
ВР
28
Лондон Вудберри
ЦЗ
27
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
8
Крис Тирни
ЦЗ
6
Ксавье Куасси
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
25
Эйрик Йохансен
ВР
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
27
Джон Стерцер
ЦП
19
Мигель Камарго
ЛФ
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
28
Лондон Вудберри
ЦЗ
27
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
8
Крис Тирни
ЦЗ
6
Ксавье Куасси
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
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Нью-Йорк Сити
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0 : 1
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1 : 0
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Информация о матче
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