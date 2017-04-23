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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед
Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед: обзор матча 23 апреля 2017
Реал Солт-Лейк
23.04.2017, воскресенье, 04:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 3
Завершен
Атланта Юнайтед
69'
А. Русняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед
84'
Желтая карточка
М. Альмирон
ГОЛ! 1:0!
А. Русняк
69'
38'
Желтая карточка
К. Кармона
Желтая карточка
К. Беккерман
21'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
16
Крис Вингерт
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЛП
5
Кайл Беккерман
ЦП
19
Люк Малхолланд
ПП
8
Жоао Плата
ЛФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЛП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Атланта Юнайтед
24
Кайл Рейниш
ВР
1-3-2
18
Римандо
16
Вингерт
11
Русняк
5
Беккерман
19
Малхолланд
8
Плата
14
Мовсисян
2-1-1-1
25
Канн
4
Паркхерст
4
Мирс
14
Кармона
10
Альмирон
9
Джонс
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Атланта Юнайтед
Главный тренер
Фредди Хуарес
24
Кайл Рейниш
ВР
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
24
Кайл Рейниш
ВР
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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