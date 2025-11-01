Захарян получил новую травму

У полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна новая травма. Ее он получил в матче Примеры против «Атлетика» (3:2).

Захарян вышел на замену на 41-й минуте вместо травмированного партнера. На 82-й минуте уже самого Арсена заменили из-за травмы.

У россиянина проблемы с задней поверхностью бедра. Степень серьезности повреждения станет известна позднее.