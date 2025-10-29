Челестини объяснил, почему увеличил штрафы в ЦСКА по сравнению с «Базелем»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о системе штрафов в команде.

– Вы сторонник штрафов?

– Нет.

– В ЦСКА есть система штрафов?

– В Швейцарии у нас была система штрафов, потому что в клубе этого хотели. Я не полицейский, лучше футболом буду заниматься. Я здесь не для того, чтобы забирать деньги у ребят.

Хотя это важно, жить без правил нельзя. Представьте, если бы в жизни не было законов? Это был бы хаос. Но мы здесь для того, чтобы обучать. Равно как и я многому учусь у своих игроков.

Если я вижу, что есть группа игроков, которые не реагируют на мои слова, то введу штраф. Но важно понимать, что штрафы, как в Швейцарии – 50 евро, 100 евро и так далее, здесь не сработают. Игрок заплатит эти деньги и скажет: «Отстань». Поэтому мои штрафы здесь – это минимум 1 тысяча евро или 2 тысячи евро.

Однако самая большая санкция от меня не штраф, а потеря места в основном составе.

– За ваше время в ЦСКА вы пока никого не штрафовали?

– Нет.