Челестини: «ЦСКА на пределе, надеемся, дотянем до зимы»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о состоянии команды.

– Перед «Крыльями» вы сказали, что команда играет на пределе. Есть уверенность, что этого предела хватит до зимнего перерыва?

– Надеюсь. Других вариантов нет. Мы так играем с июля. Именно поэтому говорю, что ребята проделывают невероятную работу. Даже когда мы не играем блестяще, у нас всe равно 65% владения мячом, 22 удара, как в игре с «Крыльями». Но мы на пределе – это правда. Мы прекрасно понимаем почему. Надеемся, что дотянем.