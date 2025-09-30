Мбаппе вышел на чистое 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе трижды забил «Кайрату» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Хет-трик в ворота казахстанской команды позволил ему подняться на чистое шестое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории главного еврокубка.

До сегодняшнего матча у Мбаппе и Томаса Мюллера было по 57 голов в ЛЧ. В активе француза теперь 60 мячей.

Чаще него в Лиге чемпионов забивали только Рауль (71), Карим Бензема (90), Роберт Левандовски (105), Лионель Месси (129) и Криштиану Роналду (140).