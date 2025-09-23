Третий самый дорогой игрок «Реала» задумался об уходе из клуба в январе

«Реал» во время зимнего трансферного окна может лишиться одного из самых дорогих футболистов.
Винисиус Жуниор допускает уход в январе, если текущая ситуация не изменится за несколько месяцев.
Роль бразильского вингера изменилась после назначения Хаби Алонсо – новый тренер еще ни разу не дал ему отыграть в матче все 90 минут.
- Контракт Винисиуса истекает в 2027 году. Сторонам не удается договориться о его продлении.
- В этом сезоне нападающий забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 6 матчах.
- Его рыночная стоимость – 170 млн евро. Дороже в «Реале» оцениваются только Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем (оба – по 180 млн).
- Сообщалось, что бразилец интересен клубам из Саудовской Аравии.
Источник: El Chiringuito TV