Третий самый дорогой игрок «Реала» задумался об уходе из клуба в январе

«Реал» во время зимнего трансферного окна может лишиться одного из самых дорогих футболистов.

Винисиус Жуниор допускает уход в январе, если текущая ситуация не изменится за несколько месяцев.

Роль бразильского вингера изменилась после назначения Хаби Алонсо – новый тренер еще ни разу не дал ему отыграть в матче все 90 минут.