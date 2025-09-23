Введите ваш ник на сайте
  Третий самый дорогой игрок «Реала» задумался об уходе из клуба в январе

Третий самый дорогой игрок «Реала» задумался об уходе из клуба в январе

Сегодня, 16:50

«Реал» во время зимнего трансферного окна может лишиться одного из самых дорогих футболистов.

Винисиус Жуниор допускает уход в январе, если текущая ситуация не изменится за несколько месяцев.

Роль бразильского вингера изменилась после назначения Хаби Алонсо – новый тренер еще ни разу не дал ему отыграть в матче все 90 минут.

  • Контракт Винисиуса истекает в 2027 году. Сторонам не удается договориться о его продлении.
  • В этом сезоне нападающий забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 6 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 170 млн евро. Дороже в «Реале» оцениваются только Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем (оба – по 180 млн).
  • Сообщалось, что бразилец интересен клубам из Саудовской Аравии.

Источник: El Chiringuito TV
Испания. Примера Реал Винисиус
val69
1758636278
Топиться пошел.. Да, не... за колбасой.. (с)
Ответить
  • Читайте нас: 