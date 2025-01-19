Станкович покинул сборы «Спартака», Хусанов подписал контракт с «Сити», Анчелотти могут уволить из «Реала» в феврале и другие новости

«Ботафого» согласился продать Энрике в «Зенит» за 35 миллионов (Фабрицио Романо).

Экс-защитник сборной России переходит в «Балтику».

Анчелотти грозит увольнение из «Реала» в феврале.

Холанд заключил крупнейший контракт в истории футбола.

Станкович покинул сбор «Спартака» в Турции.

Молодежка «Шахтера» отказалась играть с Таджикистаном из-за России.

Заявление болельщиков «Зенита» по поводу 35-миллионного трансфера Энрике.

Речь Хвичи на французском после трансфера в «ПСЖ».

Рейтинг клубов по итогам 2024 года: лучшая российская команда – 422-я.

Хусанов подписал контракт с «Манчестер Сити».