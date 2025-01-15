«Спартак» избавился от легионера, Ионов закончил карьеру, зарплата Хвичи в «ПСЖ» и другие новости

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«Манчестер Сити» упустил победу над «Брентфордом» в 21-м туре АПЛ, «Ноттингем Форест» во второй раз за сезон отобрал очки у «Ливерпуля»